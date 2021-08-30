الرياضة
بنيشو ودادي لأربعة مواسم
الزمالك يغري بأوناجم وأحداد مقابل الكرتي والركراكي يختبر مهاجما كونغوليا حسم الوداد الرياضي في صفقة صلاح الدين بنيشو، مهاجم أولمبيك آسفي، وضمه إلى صفوفه، أول أمس (السبت)، مقابل 320 مليونا، لأربعة مواسم، بعد منافسة قوية مع الرجاء الرياضي ولوغانو السويسري اللذين كانا بدورهما يرغبان في ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.أكمل القراءة »
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