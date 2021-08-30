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“سلمات أبو البنات” بثلاث لغات
تمت ترجمة الموسم الثالث من مسلسل “سلمات أبو البنات” من إنتاج قناة “إم بي سي 5” ومن توقيع المخرج هشام الجباري إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية، لفتح المجال أمام عدد أكبر من المشاهدين لمتابعته. ويعرض “سلمات أبو البنات” بثلاث لغات، حسب ما أكد المخرج هشام الجباري، الذي كتب على حسابه الرسميأكمل القراءة »
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