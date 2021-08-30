الصباح الفني
بيونسي تثير الجدل بألماسة مسروقة
أثارت بيونسي وشركة المجوهرات “تيفاني أند كو” جدلا بعد أن أصبحت المغنية الأمريكية أول امرأة سوداء ترتدي ماسة تيفاني الشهيرة، إذ قال النقاد إن الحجر “سرق” خلال الحقبة الاستعمارية. وأعلنت شركة “تيفاني أند كو” إذ أن بيونسي أصبحت أول امرأة سوداء، ورابع امرأة فقط على الإطلاق، ترتدي “الحجر الأسطوري” كجزءأكمل القراءة »
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