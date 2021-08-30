الرياضة
بولهرود يقترب من طنجة
الوداد يراقب وضعية اللاعب داخل الرجاء ويستعد لتقديم عرض اقترب بدر بولهرود من اتحاد طنجة، بعد أن بات خارج حسابات لسعد الشابي، مدرب الرجاء الرياضي. وذكرت مصادر متطابقة، أن ممثل البوغاز، طلب رسميا الاستفادة من خدمات اللاعب في الميركاتو الجاري، إلى أن موقف اللاعب مايزال غامضا. وانضم بولهرود للرجاء فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا