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الرياضة

بولهرود يقترب من طنجة

منذ 20 ساعة
الوداد يراقب وضعية اللاعب داخل الرجاء ويستعد لتقديم عرض اقترب بدر بولهرود من اتحاد طنجة، بعد أن بات خارج حسابات لسعد الشابي، مدرب الرجاء الرياضي. وذكرت مصادر متطابقة، أن ممثل البوغاز، طلب رسميا الاستفادة من خدمات اللاعب في الميركاتو الجاري، إلى أن موقف اللاعب مايزال غامضا. وانضم بولهرود للرجاء فيأكمل القراءة »


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منذ 20 ساعة
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