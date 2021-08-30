وطنية
“بيجيدي” يستنجد بالطعون
لجأ إليها للإطاحة بالخصوم قضائيا وليس انتخابيا لجأ «المصباح»، في العديد من الدوائر الانتخابية، إلى أسلوب الطعن في المنافسين، الذين غيروا انتماءاتهم الحزبية، ضمنهم منتخبون سابقون في الحزب نفسه، بحثا عن تحقيق نصر انتخابي عن طريق «الطعون الانتخابية»، بدل صناديق الاقتراع. وبعدما شعر أن مساحة الفوز بولاية ثالثة على رأسأكمل القراءة »
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