الصباح السياسي
إعـادة تدوير النخـب الحزبيـة
الأحزاب فشلت في امتحانات 8 شتنبر بترشيحات لم تغير الوجوه القديمة إلا بنسبة 10 في المائة لم تتمكن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية، من تجديد نخبها إلا في حدود 10 في المائة عبر ترشيح « بروفايلات» الجيل الجديد من السياسيين، باستثناء قلة قليلة منها تؤمن بقدرات الشبابأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا