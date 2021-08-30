الرياضة
27 لاعبا في تجمع الأولمبيين
اللائحة ضمت أغلب اللاعبين الذين شاركوا في «كان» موريتانيا وضع الطاقم التقني للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، لائحة تضم 27 لاعبا محليا، للدخول في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، خلال الفترة بين، أمس (الأحد) والأحد المقبل، استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة. وضمت اللائحة أغلب اللاعبين، الذينأكمل القراءة »
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