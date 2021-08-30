اذاعة وتلفزيون
الجباري يستعين بديانا في “سلمات أبو البنات”
أدت أغنية بعنوان “سلات الحكاية” في موسمه الثالث اختار المخرج هشام الجباري التعاون مع النجمة اللبنانية ديانا حداد، لأداء أغنية ضمن أحداث مسلسل “سلمات أبو البنات” في الموسم الثالث منه. وتؤدي الفنانة ديانا حداد أغنية “سلات الحكاية” باللهجة المغربية، وهي من كلمات يونس آدم، الذي شارك في تلحينها مع عصامأكمل القراءة »
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