أخبار الصباح
أخبار الصباح
< كورونا أفرج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس (الأحد)، عن جزء من تفاصيل المؤشرات الخطيرة للحالة الوبائية المتعلقة بكورونا، ضمنها وفاة 8 أطفال، في غشت الجاري، بمتحور “دلتا”، ودخول 117 آخرين إلى غرف الإنعاش في الشهر نفسه. واستعمل العثماني هذه الأرقام المخيفة لحث الأسر على تلقيح أبنائها من 12أكمل القراءة »
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