الأولى
ما لم يقله لعمامرة!
صدم من ردة فعل الشعب الذي يعي أن عسكر “المرادية” يعيش خارج التاريخ بقلم: الفاضل الرقيبي بغض النظر عن نوايا النظام العسكري في الجزائر وأجنداته، الخفية والمعلنة في المنطقة، جاءت خرجة رمطان لعمامرة لتِؤكد عداء الجنرالات تجاه المغرب والمغاربة. لقد بدا واضحا من كلام لعمامرة أن الأمر يتعلق بسيناريوأكمل القراءة »
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