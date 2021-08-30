وطنية
الأزمي يصف منافسيه بالفاسدين
دعا إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة فاس، ناخبي الدائرة 12 بجماعة أولاد الطيب، إلى مقاطعة الانتخابات وعدم التصويت على مرشحها الوحيد البرلماني رشيد الفايق منافسه في تشريعيات فاس الجنوبية الذي اتهمه بالضغط على مرشحي باقي الأحزاب لعدم الترشيح في هذه الدائرة. وقال في ندوة صحافية نظمها العدالة والتنمية بفاس، أول أمسأكمل القراءة »
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