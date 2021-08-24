أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الأربعاء من جريدة الصباح

“السطو على عقارات باسم طبيب القصر”…”الاحتيال بتوقيع وزير الداخلية”…”الباشوات “يستنطقون” وكلاء لوائح”…”اعتقال نصاب التوظيف بالصحة”… “”الماص” يفضح تهريب لاعبيه القاصرين”…”تحاليل مزورة … الفيروس يتسلل عبر المطارات!”…. “احتجاز دوليي أوربا يؤرق الجامعة”…حوار مع حسن بن عمر البرلماني بعنوان “البيضـاء تحتـاج عمـدة حقيقيـا”…”الإفراج عن فتاة “الويسكي”…””ويكلو” جديد بالبطولة”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة تجدونها في عدد غد الأربعاء من جريدة الصباح.