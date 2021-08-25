أســــــرة
“إيتيكيت” استعمال حقيبة اليد
تعتبر حقيبة اليد من الإكسسوارات المهمة بالنسبة لكل امرأة، فهي تؤدي وظيفة جمالية وعملية من خلال حفظ الأغراض المهمة أثناء الخروج سيما المفاتيح والنقود، لكن يؤكد المختصون في “الإيتيكيت” أنه ينبغي اتباع عدة خطوات لاستعمالها وحملها. وتتجلى أولى قواعد “الإيتيكيت”، حسب المختصين في الحفاظ على نظافة حقيبة اليد، إلى جانبأكمل القراءة »
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