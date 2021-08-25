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الرياضة

الصويب يلتحق بطاقم آسفي

منذ ساعتين
التحق الإطار الوطني نور الدين الصويب بالطاقم التقني لأولمبيك آسفي، ليشغل مدربا لحراس المرمى، خلفا لعبد اللطيف مرويك، إذ وقع عقدا لموسمين. واستبعد مصدر مسؤول ما يروج في الشارع المسفيوي بخصوص الاستعانة بمساعد ثان للمدرب في الوقت الراهن، وكشف أن إدارة الفريق تثق في العمل الذي يقوم به الطاقم التقني،أكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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