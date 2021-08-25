أســــــرة
الاكتئاب يؤثر على العلاقة الجنسية
دراسات ترصد آثاره السلبية منها فقدان الشهية أثبتت كثير من الدراسات أن الاكتئاب يعتبر من أمراض الجهاز العصبي الخطيرة عند مختلف الفئات العمرية، والتي تنتج عنها مشاكل صحية مزمنة مثل السمنة، كما يكون لها تأثير على العلاقة الجنسية. ويمكن للاكتئاب أن تكون له تداعيات سلبية على كافة الأصعدة، سواء تعلقأكمل القراءة »
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