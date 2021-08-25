حوادث
تفكيك شبكة الهجرة السرية
فككت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي لمولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة، صباح السبت الماضي، شبكة الهجرة السرية وأوقفت شخصين. وأفاد مصدر “الصباح” أن الدرك الترابي توصل بمعطيات تشير إلى تنظيم مشتبه فيه بدوار الزاوية لمحاولة الهجرة السرية، وأثناء وصول فرقة التدخل ضبطت المتهم الرئيسي بتنظيم العملية وبرفقته مرشح، اقتيدا نحوأكمل القراءة »
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