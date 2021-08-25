الرياضة
بركان يفتقد أوبيلا أمام برشيد
يفتقد النهضة البركانية خدمات لاعبه الجديد المهدي أوبيلا، اليوم (الأربعاء)، خلال المباراة التي تجمع الفريق بيوسفية برشيد لحساب الجولة الثانية من دوري النتيفي. وحددت مصادر متطابقة، فترة غياب أوبيلا عن الميادين في عشرين 20 يوما بسبب الإصابة، ما يعني غيابه بدرجة كبيرة عن بداية البطولة. وانضم أوبيلا في الميركاتو الصيفي،أكمل القراءة »
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