الرياضة
احتكار مغربي للجان كنفدرالية الطائرة
كشف مجلس الكنفدرالية الإفريقية للكرة للطائرة، التي ترأسه المغربية بشرى حجيج، رئيسة الجامعة الملكية للعبة، عن أعضاء لجانه ورؤسائها، في اجتماع عقد عن بعد، بخصوص الفترة الممتدة ما بين 2021 و2024. وتمكن ثمانية أعضاء مغاربة من دخول هذه اللجان، بين رئيس وعضو، تمت الموافقة على أسمائهم من قبل المكتب التنفيذيأكمل القراءة »
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