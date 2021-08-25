الرياضة
الشابي باق بالرجاء لموسم إضافي
حركاس قريب من التوقيع لثلاثة مواسم والأخضر يفاوض لاعبا إنجليزيا وصل التونسي لسعد الشابي، إلى اتفاق مع مسؤولي الرجاء الرياضي، لتجديد عقده مدربا للفريق، لموسم إضافي. وأبدى مكتب الرجاء رغبته في بقاء التونسي، الذي حقق مع الفريق الأخضر لقب كأس الكنفدرالية الإفريقية وكأس محمد السادس للأندية البطلة، كما حل ثانياأكمل القراءة »
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