الرياضة
بنهاشم يرفض إتمام صفقة خدو
مدرب الفتح يستهل مهامه بتذويب الخلافات السابقة بين اللاعبين أبدى محمد أمين بنهاشم، مدرب الفتح الرياضي، عدم رغبته في إتمام صفقة عبد الرحيم خدو، مدافع رجاء بني ملال، الذي تعاقد معه الفريق، أخيرا، قبل أن يتحمل مسؤولية الإشراف التقني على الفريق. وعلمت «الصباح»، أن بنهاشم أشعر نوال خليفة، الرئيسة المنتدبةأكمل القراءة »
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