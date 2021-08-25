الأولى
اعتقال نصاب التوظيف بالصحة
أودعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، نصابا محترفا رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات 1 ضواحي المدينة، بتهمة النصب على الراغبين في الالتحاق بوظائف، بعدما قدم لهم وعودا كاذبة في توفير مناصب شغل، وتسلم منهم مبالغ مالية تصل إلى أربعة ملايين. وأوضح مصدر “الصباح” أن الموقوفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا