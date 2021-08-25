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اعتقال نصاب التوظيف بالصحة

منذ ساعتين
أودعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، نصابا محترفا رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات 1 ضواحي المدينة، بتهمة النصب على الراغبين في الالتحاق بوظائف، بعدما قدم لهم وعودا كاذبة في توفير مناصب شغل، وتسلم منهم مبالغ مالية تصل إلى أربعة ملايين. وأوضح مصدر “الصباح” أن الموقوفأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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