حوار
البيضـاء تحتـاج عمـدة حقيقيـا
حسن بن عمر البرلماني ورئيس مقاطعة عين السبع قال إن المدينة دفعت ضريبة انعدام الرؤية قال حسن بن عمر، البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار ورئيس مقاطعة عين السبع لولايتين، إن البيضاء تحتاج إلى عمدة حقيقي، ملم بقواعد القيادة وله رؤية واضحة وشاملة لتدبير المدينة بكل أبعادها وتفاصيلها. وأكد بنعمر، فيأكمل القراءة »
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