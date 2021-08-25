fbpx
الأولى

السطو على عقارات باسم طبيب القصر

منذ ساعتين
مافيا لقيت دعما من نافذين للاستيلاء على 50 هكتارا بوثائق مزورة   أثير اسم طبيب في القصر، في ملف السطو على عقارات مساحتها 50 هكتارا ضواحي ابن سليمان بناء على بيانات ووثائق مزورة، إذ بعد سنوات من المعارك القضائية مع ملاكها، وصلت إلى حد الزج ببعضهم السجن، اختفى عن الأنظارأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى