الأولى
السطو على عقارات باسم طبيب القصر
مافيا لقيت دعما من نافذين للاستيلاء على 50 هكتارا بوثائق مزورة أثير اسم طبيب في القصر، في ملف السطو على عقارات مساحتها 50 هكتارا ضواحي ابن سليمان بناء على بيانات ووثائق مزورة، إذ بعد سنوات من المعارك القضائية مع ملاكها، وصلت إلى حد الزج ببعضهم السجن، اختفى عن الأنظارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا