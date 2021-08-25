حوادث
جثث مجهولة بحدائق بني ملال
تكرار الوفيات في الأماكن العامة يثير التساؤلات تتكرر وفيات أشخاص مجهولي الهوية، في أماكن عامة وعلى قارعة الطريق ببني ملال، دون الوصول إلى أسباب وفاتها، وهو ما أثار لدى السكان أسئلة، من قبيل هل يتعلق الأمر بفعل إجرامي، أم أن هؤلاء المشردين الذين يموتون في الخلاء، توفوا بشكل طبيعي؟أكمل القراءة »
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