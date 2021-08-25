حوادث
اعتقال ابن مسؤول يروج كوكايين
أوقفت المصالح الأمنية بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، ابن مسؤول أمني سابق يروح المخدرات الصلبة (الكوكايين)، وحجزت لديه تسعة غرامات، وهو بصدد توزيعها على المدمنين. وذكر مصدر “الصباح” أن تحريات أمنية لمصالح الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة تابريكت، أسقطت الظنين الذي كان مختصا في البحث عن أبناء الأثرياءأكمل القراءة »
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