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انتصار في “الوضع مستقر” تشارك الفنانة انتصار في بطولة مسلسل “الوضع مستقر” للمخرج وائل فرج والعمل يتكون من 6 حلقات والمنتظر عرضه خلال الأيام المقبلة. ويشارك في بطولته أيضا سيد رجب وشادي ألفونس، وخالد منصور، ومحمد جمعة وإنجي كيوان. ومسلسل “الوضع مستقر” هو النسخة العربية لمسلسل “نو أكتيفيتي”، الذي صدرأكمل القراءة »
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