وطنية
الأحرار يفوز برئاسة أكبر غرفة فلاحية
فاز التجمع الوطني للأحرار برئاسة الغرفة الفلاحية لجهة البيضاء سطات، وهي أكبر غرفة فلاحية على الصعيد الوطني من حيث حضورها الوازن في الأمن الغذائي وبمساهمة مرتفعة في إنتاج العديد من المنتوجات الفلاحية الإستراتيجية . وانتزع عبدالقادر قنديل الرئاسة، بعد حصوله على 42 صوتا من أصل 76 ، متقدما على غريمه عبدالفتاحأكمل القراءة »
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