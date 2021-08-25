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وطنية

ممنوعون في لوائح انتخابية

منذ ساعتين
  عبأت الإدارة الترابية في الجهات والأقاليم والعمالات عددا كبيرا من الموظفين، مهمتهم إخضاع ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية إلى التمحيص الدقيق، تصديا لحالات تسلل مشبوهة لممنوعين من الترشح بموجب القانـون. وانطلقت، الاثنين الماضي، عمليات إيداع التصريحات بالترشيح بمقرات السلطة الإدارية المحلية المختصة التابعة لدائرة نفوذها الجماعة، أو المقاطعةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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