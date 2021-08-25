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الرياضة

خريبكة يواجه السريع والمحمدية وديا

منذ ساعتين
برمج أولمبيك خريبكة، مباراتين إعداديتين، خلال الأسبوع الجاري، أمام سريع وادي زم وشباب المحمدية، في انتظار إضافة مواجهات أخرى، قبل بداية منافسات القسم الأول. وينازل خريبكة، جاره السريع، اليوم (الأربعاء)، بملعب الفوسفاط، وبعد ثلاثة أيام يواجه شباب المحمدية خارج الميدان، إذ يسعى الطاقم التقني، لتوظيف كل اللاعبين، بحثا عن الانسجامأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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