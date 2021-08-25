وطنية
“بيجيدي” يهدد الرحل بالمتابعة القضائية
اتهام جهات سياسية وأعوان سلطة باستعمال المال في استمالة مرشحيه أشهر حزب العدالة والتنمية سلاح المتابعة القضائية في وجه عدد من منتخبيه الذين قرروا الترشح باسم أحزاب أخرى، في إطار ما يعرف بالترحال السياسي. واستند الحزب في قراره إلى مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والنظام الأساسي والنظام الداخلي لـ”بيجيدي” وميثاقأكمل القراءة »
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