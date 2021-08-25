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حوادث

عشر سنوات لقاتل شقيقه بالصويرة

منذ ساعتين
ضربه بعصا تسببت له في نزيف دموي قبل أن يفارق الحياة   قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، والقاضي بمؤاخذة المتهم “م.أ” من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت بالسلاح، دون نية إحداثه، وذلك طبقا للفصل 403/2 من القانونأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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