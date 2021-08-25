حوادث
اعتقال جانح ينتمي إلى “إلترات” بالبيضاء
نجحت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالبيضاء، في الساعات الأولى من فجر أول أمس (الاثنين)، في إيقاف شخص يبلغ 27 سنة، يشتبه في تورطه في السرقة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير والسكر العلني البين وإحداث الفوضى بالشارع العام. وحسب مصادر «الصباح»، توصلت المصالح الأمنية بإشعار حول تورط مجموعة منأكمل القراءة »
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