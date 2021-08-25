حوادث
عصابة “الباركينات” أمام ابتدائية فاس
تشرع ابتدائية فاس زوال الجمعة فاتح شتنبر، في محاكمة 7 أشخاص أعمارهم بين 31 سنة و53، بعد أسبوعين من إيداعهم سجن بوركايز لتورطهم في ابتزاز تجار وباعة جائلين، بعد اعتقالهم في إطار الحملات المتواصلة للحد من ظاهرة أصحاب الجيليات الصفراء بمختلف شوارع المدينة. وتابعت النيابة العامة المتهم الرئيسي “ع. م”أكمل القراءة »
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