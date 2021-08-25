حوادث
غرق شاب بسد بإفران
لقي شاب مصرعه، صباح، الجمعة الماضي، غرقا بمياه حقينة سد مولاي أحمد التابع للنفوذ الترابي لجماعة “حد واد إفران” إقليم إفران، بعد أن جرفته التيارات المائية نتيجة عدم إجادته للسباحة، أمام أعين أصدقائه الذين لم يستطع أي منهم مد يد المساعدة له بعد أن اختفى عن الأنظار غرقا ويلفظأكمل القراءة »
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