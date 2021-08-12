إحداث مركز التكوين المهني بكلفة تقارب 35 مليون بوزان

تقرر في إطار استراتيجية جهوية مشتركة إحداث مركز التكوين المهني بوزان بكلفة 34.7 مليون درهم، بهدف إنعاش سوق الشغل بالمنطقة و إدماج الشباب في محيطهم الاقتصادي.

وتروم اتفاقية خاصة تجمع بين مكتب التكوين المهني ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي صادق عليها هذا الأخير في دورة يوليوز العادية، إحداث مركز للتكوين المهني بوزان لتعزيز البنيات التكوينية الضرورية، مع مراعاة الجودة ومتطلبات سوق الشغل، ضمن مقاربة تقوية إشعاع التكوين المهني في مختلف التخصصات واستقطاب شباب الإقليم للإقبال على تعلمها.

واتفقت الأطراف المعنية بالاتفاقية، التي ستدبرها لجنة مشتركة يرأسها عامل إقليم وزان، على إحداث المركز حسب المواصفات المعتمدة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على المستوى الوطني مع توفير الموارد البشرية اللازمة للتكوين والتأطير و التجهيزات الخاصة، التي ستكلف وحدها 6 ملايين درهم ، فيما سيكلف اقتناء العقار 1.9 مليون درهم وعملية البناء 26.8 مليون درهم.

وأبرز المعنيون بالاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعها، أن مركز التكوين المهني بوزان ينسجم ودور مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تكوين الموارد البشرية وتقوية المؤهلات ومساعدة المقاولات من أجل مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية والمحلية، وكذا توسيع عرض قطاع التكوين المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ولاسيما بإقليم وزان .