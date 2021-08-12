إقليم الصويرة… 9,5 مليون درهم لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة

تم إنجاز نحو 30 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 9 ملايين و 472 ألف درهم على مستوى إقليم الصويرة في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة المندرج ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم الفترة 2020-2019.

وأفادت معطيات للقسم الاجتماعي لعمالة الإقليم بأن ستة مشاريع تهم إنجاز وتأهيل ستة مراكز للاستقبال، ضمنها مركزان مخصصان للنساء في وضعية هشاشة بتارجانت وإداوكول، ومركزين آخرين مخصصيت لإيواء الأشخاص بدون مأوى بأيت داوود وأوناغة، بالإضافة إلى در للأشخاص المسنين بالصويرة، فضلا عن توسيع المركز الاجتماعي للأشخاص المسنين بالحنشان.

وتهم خمسة مشاريع أخرى، يستفيد منها حوالي 470 شخصا، تجهيز مراكز استقبال النساء بأسايس وأكرد والصويرة وواسن سيدي حراز، ومركز استقبال الأطفال في وضعية إعاقة، والمركز المخصص للأشخاص بدون مأوى بأيت داود.

وأوضح المصدر ذاته أنه من بين المشاريع المنجزة أيضا مشروعان متعلقان باقتناء سيارتين لنقل مرضى القصور الكلوي (200 مستفيد)، فيما يهم 17 مشروعا آخر (2586 مستفيد) تسيير مراكز الاستقبال من خلال دعم الجمعيات النشيطة في مجال دعم الأشخاص في وضعية هشاشة على مستوى الإقليم.

يذكر أنه تم تمويل 279 مشروعا خلال الفترة 2020-2019 في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفضلا عن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (30 مشروعا)، تتوزع هذه المشاريع أيضا على برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية 37 مشروعا بغلاف مالي يفوق 117 مليون و821 ألف درهم، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (48 مشروعا بغلاف مالي يناهز 10 ملايين و724 ألف درهم)، وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة (153 مشروعا، ضمنها إنجاز 122 وحدة للتعليم الأولي).

وأنجزت المشاريع المتبقية، التي خصص لها غلاف مالي يناهز 3 ملايين و403 آلاف درهم، في إطار تدخلات عمالة الإقليم للتخفيف من آثار جائحة كوفيد -19.