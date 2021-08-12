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بانوراما

مـائـيـر بن مـوقـنـين

منذ 42 ثانية
يهود حكموا في المغرب 4 أقام علاقات قوية في مراكز النفوذ بأوربا تسلق اليهود المغاربة سلم النفوذ في حاشية سلاطين المغرب، بالنظر إلى الدور الذي لعبوه في رسم المشهد السياسي للأنظمة التي تعاقبت على الحكم. ورغم تراجع نفوذهم من عهد لآخر بحكم علاقتهم بالبلاط التي اتسمت بالمد والجزر، فإن اليهود المغاربة كانواأكمل القراءة »


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منذ 42 ثانية
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