ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 17,73 في المائة

بلغت مبيعات الإسمنت 7,7 مليون طن إلى غاية متم يوليوز 2021، بارتفاع نسبته 17,73 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وفق ما أفادت به وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأوضحت الوزارة، استنادا إلى إحصائيات للجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت، أنه خلال شهر يوليوز وحده، بلغت شحنات الإسمنت 0,89 مليون طن، بانخفاض نسبته 16,32 في المائة. وحسب الفئة، بلغ إجمالي الشحنات الموجهة لقطاعي “التوزيع” و “الخرسانة الجاهزة”، على التوالي، 4,97 مليون طن (زائد 16,57 في المائة) و 1,38 مليون طن (زائد 25,08 في المائة).

وفي المقابل، بلغت مبيعات أنشطة الخرسانة “الجاهزة” 0,68 مليون طن (زائد 24,07 في المائة)، فيما بلغت المبيعات المتعلقة بالبناء والبنية التحتية، على التوالي، 0,34 مليون طن (زائد 13,4 في المائة) و 0,31 مليون طن (زائد 0,37 في المائة).