أســــــرة
الرمادي لمنزل عصري
ينصح خبراء الديكور، بالاعتماد على اللون الرمادي في الديكور الداخلي للمنزل، باعتبار أنه يعتبر من الألوان الحيادية التي تتناسب مع جميع الألوان الأخرى، ويتوفر بدرجات مختلفة، وهو رائج الاستخدام في المنازل العصرية، علما أنه يستخدم للجدران والأرضيات والأثاث. ويؤكد الخبراء أن اللون الرمادي، مثل الأبيض، يستعمل أيضا من أجل تفتيحأكمل القراءة »
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