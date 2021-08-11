أســــــرة
أهمية شرب الماء أثناء الأكل
يساعد على تحسن عملية الهضم وتحطيم قطع الطعام الكبيرة يعتقد الكثير من الأشخاص أن شرب الماء أثناء الأكل، يؤثر سلبا على عملية الهضم، ويخفف من الإنزيمات الهاضمة والعُصارة الهَضمية، ما يجعل الجهاز الهضمي غير قادر على التّنسيق بين الإفرازات الهضمية، والوجبات الغذائية، إلا أن كل ذلك غير صحيح. ويؤكد الاختصاصيونأكمل القراءة »
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