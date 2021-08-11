حوار
أوفريد: المنشقون حاولوا تدمير الحزب
منسق سكرتارية المجلس الوطني للاشتراكي الموحد قال إن استهداف منيب خطأ سياسي أكد حميد أوفريد، نائب منسق سكرتارية المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أن خوض الانتخابات برمز “الشمعة” قرار اضطراري حفاظا على سيادة واستقلال قرار الحزب. وأوضح أوفريد أن الحزب حريص على التنسيق مستقبلا مع حليفيه في تحالف اليسار، لكنأكمل القراءة »
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