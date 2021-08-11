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“الجينز” الفضفاض… الاختيار الأفضل
تعتبر سراويل “الجينز” الفضفاضة من بين صيحات الموضة الرائجة خلال فصل الصيف، سيما أنها تمنح شعورا بالراحة أثناء التجول. واستطاعت صيحة “الجينز” الفضفاض أن تدخل عالم الموضة من بابه الواسع، نظرا للمكانة التي يحتلها “الجينز” بشكل عام، بالنسبة إلى معظم النساء من شتى الفئات العمرية فهو قطعة أساسية لا يمكنأكمل القراءة »
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