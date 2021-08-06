المغرب وموريتانيا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التشغيل

وقعت وزارة الشغل والإدماج المهني بالمغرب ووزارة التشغيل والتكوين المهني بموريتانيا، أمس الخميس بنواكشوط،مذكرة تفاهم في مجال التشغيل والإدماج المهني.

ويهم هذا التعاون بالأساس سياسات وبرامج إنعاش التشغيل، وتقييم وتتبع هذه البرامج، والوساطة في سوق الشغل والإدماج المهني، وكذا رصد سوق الشغل.

وبمقتضى مذكرة التفاهم هذه، فإن البلدين مدعوان إلى إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون في مجال تكوين الموارد البشرية وتثمينها، وكذلك في مجالي ريادة الأعمال وإحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة لفائدة الباحثين عن العمل.

كما اتفق الجانبان على تبادل الكفاءات المهنية والخبرات والبرامج والدراسات في المجالات ذات الصلة بالتشغيل.

وتنص مذكرة التفاهم أيضا على إحداث لجنة تقنية تتشكل من ثلاثة ممثلين عن كل وزارة من أجل وضع برنامج سنوي لتتبع وتقييم الإجراءات التي تم تنفيذها، إضافة الى تبادل الزيارات بين الطرفين.