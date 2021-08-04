الحاكمة العامة لكندا تهنئ الملك بمناسبة عيد العرش

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الحاكمة العامة لكندا، ماري سيمون، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين.

وأعربت الحاكمة العامة لكندا، في هذه البرقية، باسم الشعب الكندي، عن أطيب متميناتها للملك وللشعب المغربي.

وبعد أن ذكرت بأن المغرب وكندا تربطهما أواصر صداقة عريقة، يعززها الالتزام المشترك بالرهانات الكبرى، أشادت سيمون بالروابط الثقافية بين البلدين، كما يعكس ذلك تزايد عدد أفراد الجالية المغربية في كندا، والتي تقدم مساهمات ملموسة لكلا البلدين.

كما أكدت أن المغرب وكندا تربطهما علاقات دبلوماسية راسخة ونشطة مبنية على تعاون وثيق.