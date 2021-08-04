الرئيس السلفادوري يهنئ الملك بمناسبة عيد العرش المجيد

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس السلفادور، ناييب بوكيلي، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب الرئيس السلفادوري، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم شعب وحكومة السلفادور، عن تهانئه القلبية لجلالة الملك.

واغتنم بوكيلي احتفال الشعب المغربي بهذه الذكرى المجيدة للإشادة بالانجازات البارزة التي حققها جلالة الملك للمغرب وللمنطقة، والتي تعتبر “ثمرة التزامكم الشجاع بتجسيد رؤيتكم المبتكرة للمستقبل على أرض الواقع”.

كما أعرب عن عزمه مواصلة تعزيز العلاقات بين السلفادور والمغرب، من خلال تطوير فرص التبادل والتعاون لتكون في مستوى الصداقة التي تجمع شعبي البلدين.