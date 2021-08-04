تهاني العيد تتقاطر على الملك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس إيرلندا، مايكل دي هيغينز، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب هيغينز، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب الإيرلندي، عن تهانئه الصادقة وتحياته الحارة لجلالة الملك.

كما أعرب رئيس إيرلندا عن متمنياته بالسلم والرفاه والسعادة للشعب المغربي.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية غوتيمالا، ألخاندرو إدواردو غياماتي فالا، وذلك للمناسبة نفسها.

واغتنم رئيس جمهورية غوتيمالا، هذه المناسبة، للتذكير بالذكرى الخمسين لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي وصفها بأنها حدث يبرز مبدأ العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع بين المغرب وكغواتيمالا.

وكتب رئيس غواتيمالا في هذه البرقية: “وإنني لعلى اقتناع بأن المواقف المشتركة حول قضايا من قبيل مبادئ الديمقراطية، ومسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تقربنا من أجل مواصلة العمل على تعزيز التعاون الدولي”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيسة جمهورية سنغافورة، حليمة يعقوب، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعربت رئيسة سنغافورة، في هذه البرقية، بإسم الشعب السنغافوري وباسمها الخاص، عن أحر تهانئها وأصدق متمنياتها بموفور الصحة لجلالة الملك وبالسلام الدائم والسعادة والازدهار للمملكة المغربية.

واغتنمت حليمة يعقوب هذه المناسبة للتنويه كذلك بالعلاقات الحارة التي تجمع البلدين، في أفق تخليد الذكرى ال25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية، عام 2022، والتي ستشكل، برأيها، مناسبة لاستكشاف مجالات تعاون جديدة.

وأضافت رئيسة سنغافورة أن “المغرب وسنغافورة يتقاسمان مصلحة مشتركة في تعزيز استدامة الكفاح العالمي ضد تغير المناخ، وبدعم من جلالتكم، أنا واثقة من أن توطيد العلاقات الثنائية بين بلدينا سيتواصل خلال السنوات القادمة”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من عاهل تايلاند، صاحب الجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب عاهل تايلاند، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك، وبالتقدم والازدهار للمملكة المغربية والشعب المغربي.

وبهذه المناسبة، أعرب عاهل تايلاند كذلك عن قناعته بأن روابط الصداقة المتينة التي تجمع البلدين، وجهود التعاون في مختلف المجالات ستواصل تطورها وازدهارها خلال السنوات المقبلة.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب علي بونغو أونديمبا، في هذه البرقية، باسم شعب وحكومة جمهورية الغابون، وباسمه الخاص، عن أطيب وأحر التهاني لصاحب الجلالة.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس الغابوني عن متمنياته الصادقة بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك وللأسرة الملكية الشريفة، وب”التقدم المتواصل لشعب المملكة المغربية الشقيق”.

وأضاف علي بونغو أونديمبا “وتتيح لي هذه المناسبة الجليلة الفرصة لأنوه بالعمل الدؤوب من أجل التقدم والتطور الذي ما فتئتم تقومون لازدهار المملكة المغربية”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيسة جمهورية جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعربت زورابيشفيلي، في هذه البرقية، باسم الشعب الجورجي وباسمها الخاص، عن تهانئها الصادقة ومتمنياتها بالسلام والصحة والازدهار للشعب المغربي الصديق.

وأكدت رئيسة جورجيا بهذه المناسبة السعيدة، استعدادها لدعم توطيد العلاقات الودية مستقبلا بين المملكة المغربية وجورجيا، وكذا لتطوير وتمتين العلاقات الثنائية.