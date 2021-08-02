الصباح السياسي
زين الدين: مصالحة تاريخية
الباحث في العلوم السياسية أكد أن الملك حريص على مواكبة تنزيل النموذج التنموي أكد محمد زين الدين، الباحث في العلوم السياسية، أن الملك التزم بالحرص على مواكبة تنزیل مقترحات النموذج التنموي، موضحا أن الميثاق الوطني من أجل التنمية يشكل إطارا مرجعيا من المبادئ، وتعاقدا اقتصاديا واجتماعيا، يؤسس لثورة جديدة للملكأكمل القراءة »
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