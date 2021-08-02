الرياضة
الوداد يجرب غينيا تحسبا لرحيل الكعبي
الفريق يحاول إقناع جبران بتمديد عقده بعد توصله بعروض بعثت إدارة الوداد، بطلب من المدرب فوزي البنزرتي دعوة رسمية، للغيني مصطفى كوياطي، قلب هجوم مازيمبي الكونغولي، في أفق الخضوع للتجربة، والتوقيع في كشوفات الفريق في الميركاتو الصيفي. وسبق لكوياطي (مواليد 3 مارس 1994)، أن لعب لفترة قصيرة بالفتح الرياضي، كماأكمل القراءة »
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