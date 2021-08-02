وطنية
الجواهري يكشف أعطاب الحكومة
والي بنك المغرب أكد تأخر إصلاح التعليم وضعف البنية الصحية وطالب بنخبة جديدة من الكفاءات قدم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام الملك أوجه التعثرات التي يعرفها تدبير الحكومة لعدد من الأوراش والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الجواهري، خلال تقديمه لتقرير البنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي طبعت السنةأكمل القراءة »
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