افتتاحية
شعبي الجزائري العزيز!!
وضع المغربُ الجزائرَ أمام التاريخ والجغرافيا والدين والأخلاق والسياسة والمصير المشترك بين شعبين توأمين، وليسا شقيقين فقط. فلأول مرة، منذ دخول علاقات البلدين النفق المسدود في عهد عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الحالي، تواجه الجزائر برسالة الوضوح التام، كما سيطلب منها أمام دول العالم أن تختار: * إما الاستمرار في خنقأكمل القراءة »
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